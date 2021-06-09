Если простого сохранения средств на сумму 1 млн рублей мало и гражданин готов в случае неудачи потерять небольшую часть, то стоит ограничиться суммой, равной проценту доходности по депозиту. Об этом пишет «Финансовая газета» , ссылаясь на мнение руководителя управления инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь» Бориса Борзунова. Например, при выборе банковского вклада со ставкой 5% эти же 5% от капитала (50 тыс. рублей) можно уже инвестировать, считает эксперт. По его словам, если человек планирует трехлетний период инвестирования, то даже если будут полностью потеряны инвестированные средства, он все равно получит 3% годовых по итогу инвестирования, а если он инвестирует эти 5% в инструмент с защитой капитала, то при отсутствии доходности по инструменту получит доходность 4,75% в год на всю сумму инвестиций.

Как считает генеральный директор УК «Сбер Управление Активами» Евгений Зайцев, наиболее выгодный вариант для инвестора – открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с доверительным управлением. В результате человек получает готовый портфель из надежных облигаций крупных компаний и гособлигаций, а также гарантированный налоговый вычет, не зависящий от ситуации на фондовом рынке. Но деньги должны «лежать» на ИИС не менее трех лет. Заберете раньше – придется вернуть вычеты, напомнил эксперт. Еще один интересный вариант – собрать портфель из открытых ПИФов.

Если гражданин нацелился на повышенную доходность, готов рисковать и может себе позволить срок инвестирования свыше трех лет, может подойти портфель из ПИФов акций с доходностью 15–20% и даже выше, отметил Зайцев. Он порекомендовал сделать основу из ПИФов широкого рынка, которые в большинстве своем вкладываются в «голубые фишки». Около 60% вложений лучше распределить между ПИФами российских, американских, европейских или азиатских акций, а оставшуюся часть можно вложить в отраслевые фонды, вкладывающие исключительно в бумаги нефтегазового или электроэнергетического сектора. Также можно приобрести набор биржевых фондов (ETF). Среднегодовая доходность консервативного портфеля, состоящего из ETF, при нейтральном сценарии составляет 4,2%, при негативном – 3,2%, а при позитивном – 5,2%. Для умеренного портфеля – 8,8% при нейтральном сценарии, 3,6% – при негативном и 14,2% – при позитивном, а для агрессивного – 12,8%, 3% и 23,6% соответственно, пояснил Зайцев.

При пятилетнем инвестиционном горизонте и сверх него доход могут приносить не только инструменты фондового рынка, но и, например, рентные фонды недвижимости. Это тоже хороший инструмент, и цена «входного билета» здесь начинается как раз с 1 млн рублей. По окончании срока фонда пайщики получают доли и от доходов, полученных при продаже недвижимости. Этот инструмент может приносить 9–12% в год. Если же инвестор задался целью накопить на образование ребенка или на красивый выход на пенсию и при этом наметил себе горизонт 10, 15 или 20 лет, тогда ему следует прибегнуть к Target date strategies. Это стратегии доверительного управления, нацеленные на приумножение капитала к определенной дате.

По словам персонального брокера «БКС Мир инвестиций» Алексея Логиненкова, и золото, и жилье — хорошие активы для диверсифицированного портфеля. Золото имеет относительно низкую ожидаемую доходность, потому что это товарный актив, который не генерирует ни дивиденды, ни купоны. Что касается жилой недвижимости, то доходность от вложений в нее может стать сопоставимой с инструментами фондового рынка только при условии сдачи жилья в аренду, чтобы доход складывался из роста стоимости квадратного метра и ренты, отметил эксперт. Инвестирование в такие объекты, как биткоин и прочие криптовалюты профессионалы сравнивают с игрой в казино.