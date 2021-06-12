ВТБ запустил обновленную депозитную линейку для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. Теперь предприниматели могут открыть в банке новые депозиты «Авансовый» с выплатой процентов в начале срока и «Залоговый», который может выступать в роли обеспечения по кредитам и гарантиям.

Оформить «Авансовый» депозит можно в рублях на срок до года без ограничения по минимальной и максимальной сумме. Выплата процентов осуществляется на следующий рабочий день. Депозит «Залоговый» доступен клиентам в рублях и иностранной валюте и может служить обеспечением по нескольким кредитным или документарным продуктам банка.

Всего в линейке депозитов ВТБ представлено шесть предложений. Депозит «Универсальный» позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. «Фиксированный» предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. «Гибкий» депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, «Овернайт» подходит для размещения на один рабочий день.

