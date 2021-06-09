МС Банк Рус подключил оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей, сообщается в релизе финорганизации. Сервис позволит клиентам при использовании мобильного приложения кредитной организации приобретать товары и услуги в Интернете или в точках продаж, поддерживающих такой вид оплаты.

Особенность данного сервиса состоит в том, что при совершении оплаты клиенту не нужно иметь при себе пластиковую карту, а также вводить ее данные и реквизиты получателя денежных средств. Оплата осуществляется мгновенно и без комиссии для клиента, провести платеж можно в любое время суток.

Для совершения оплаты необходимо выбрать в приложении опцию «Оплата по QR-коду СБП», навести камеру на QR-код, после распознавания откроется форма перевода, где при необходимости нужно ввести стоимость приобретаемого товара или услуги. Далее необходимо проверить правильность указанных реквизитов получателя денежных средств, нажать кнопку «Перевести» и ввести СМС-код, подтверждающий оплату.