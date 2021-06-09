За 2020 год жители России заработали на росте курса биткоина 600 млн долларов. Такие данные аналитической компании Chainalysis приводит РБК .

Рейтинг прибыльности возглавили криптоинвесторы из США, которым в прошлом году удалось заработать на главной криптовалюте 4,1 млрд долларов. На втором месте находятся инвесторы из Китая, которые получили 1,1 млрд долларов прибыли от цифровой монеты. Третье и четвертое место заняли Япония (0,9 млрд) и Великобритания (0,8 млрд долларов) соответственно.

Китай имеет самый большой объем трансакций с криптовалютой, однако инвесторы из США получили в прошлом году наибольшую прибыль, поскольку в конце 2020 года был зафиксирован крупный приток средств на американские криптобиржи, объясняет Chainalysis. Аналитики указывают, что к концу 2020 года инвесторы многих стран начали вкладываться в биткоин из-за его роста. К тому моменту американские криптоинвесторы «отделились от стаи» и начали продавать криптовалюту новым участникам рынка по мере роста котировок.

Chainalysis рассчитывала прибыль исходя из информации о депозитах, выводе средств и интернет-трафике на криптовалютных биржах. Аналитики отметили, что заработок на цифровых активах сложно просчитать из-за децентрализованного характера индустрии.