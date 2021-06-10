Азиатско-Тихоокеанский Банк с 10 июня ввел вклад «Мед».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Процентная ставка на 182 дня составляет 5%, на 367 дней — 5,5% и на 500 дней — 6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются.

Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Оформить депозит можно в отделении банка, а также через интернет- или мобильный банк.