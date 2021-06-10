Почта России и ВТБ запустили новый способ мгновенной оплаты курьерской доставки через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Теперь клиенты Почты России могут оплатить доставку писем и посылок, отсканировав специальный QR-код, сообщает пресс-служба компании.

«Чтобы оплатить доставку почты до двери, клиенту нужно считать специальный QR-код через приложение мобильного банка. Оно должно поддерживать услугу платежей через QR-коды. Каждый QR-код является уникальным, в нем заложена информация о стоимости оплачиваемого товара и данные курьера, который принял платеж. После оплаты денежные средства моментально поступают на расчетный счет Почты России», — говорится в релизе.

