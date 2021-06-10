СберБанк и ООО «Грейн Сервис» впервые на российском рынке заключили кредитную сделку с использованием нового безрискового индикатора — SOFR. Сделка заключена в форме возобновляемой кредитной линии с плавающей ставкой, привязанной к SOFR, в размере 12 млн долларов США на срок 18 месяцев сообщает пресс-служба кредитной организации.



SOFR — новый безрисковый индикатор процентных ставок, разработанный для замены LIBOR в долларах США Федеральным резервным банком Нью-Йорка и Комитетом по альтернативным индикаторам (Alternative Reference rate Committee).

LIBOR в долларах США прекратит свое существование в 2023 году. В настоящее время участники международных финансовых рынков осуществляют перевод действующих кредитных и деривативных контрактов c LIBOR на новые безрисковые индикаторы: SOFR — для долларов, STR — для евро, SONIA — для фунтов, TONAR — для японской иены, SARON — для швейцарского франка.

СберБанк стал первым российским банком, начавшим выдавать кредиты с использованием новых безрисковых индикаторов вместо LIBOR.