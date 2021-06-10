Опрос среди родителей подростков 13—18 лет показал, что 21% детей школьного возраста планирует в этом году найти работу на лето, выяснил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру». Дети практически половины опрошенных (46%) готовы начать работать как можно раньше, чтобы получить трудовой опыт и первый собственный доход, говорится в исследовании.

О том, что их несовершеннолетние дети уже работают, сообщили 4% опрошенных родителей. Каждый третий родитель признался, что для детей не хватает подходящих вакансий, а каждый пятый сообщил, что не смог найти работодателя, который согласился бы оформить несовершеннолетнего работника официально.

Наиболее подходящей профессией для подростков родители посчитали профессию официанта — ее выбрали 39% респондентов. 27% отметили позицию ассистента/стажера, 19% — работу администратора в парке развлечений, 15% опрошенных назвали работу курьера как наиболее подходящую для несовершеннолетних.