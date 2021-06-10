Банк «Русский Стандарт» повысил ставки по двум рублевым вкладам.
«Хороший вклад» (на 360, 540, 720 дней) открывается под 5,3—5,5% годовых (ранее — под 4,8—5,2%).
Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
По вкладу «Пенсионный доход» (на 181, 360, 390, 540 и 720 дней) процентные ставки составляют 4,5—5,8% годовых (прежде — 4,5—5,2%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Оба депозита можно пополнять.