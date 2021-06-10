ВТБ запускает акцию «Время — деньги!», сообщает пресс-служба банка. Согласно условиям, клиенты, открывшие с 10 июня по 10 июля вклад «Новое время» на срок 181 день, смогут получить дополнительную доходность в 0,4 процентного пункта. Максимальная доходность для таких клиентов вырастет до 5,7% (с ежемесячной капитализацией процентов и подключенной опцией «Сбережения» к «Мультикарте»).

«Базовая ставка по вкладу «Новое время» при открытии в отделении составляет 4,1% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов), при открытии онлайн или в устройствах самообслуживания — 4,3%. Условия акции «Время — деньги!» предусматривают повышение дохода по вкладу на 0,4 п. п. при размещении новых для банка средств. Дополнительно доходность по вкладу можно увеличить на 1 п. п., подключив опцию «Сбережения» к «Мультикарте», — говорится в релизе.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Минимальная сумма размещения средств на вклад «Новое время» составляет 30 тыс. рублей при открытии в отделении и 1 тыс. рублей — при открытии онлайн. Срок депозита — 181 день. Проценты по выбору клиента начисляются ежемесячно на счет вклада или выплачиваются на мастер-счет. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.



Срок открытия вклада по акции с 10 июня по 10 июля, при этом он не должен быть досрочно закрыт до 30 сентября. Поощрение клиентам в виде надбавки к процентной ставке будет перечислено участнику акции на его мастер- или текущий счет в период с 18 до 29 октября 2021 года.