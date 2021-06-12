ОТП Банк предлагает новым клиентам увеличить ежемесячный доход с дебетовой картой MasterCard «ОТП 10%», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Всем, кто впервые оформит новую карту в период до 31 июля 2021 года, ОТП Банк будет начислять до 10% годовых на остаток от 10 тыс. до 350 тыс. рублей на счете до конца 2021 года, отмечают в банке.



«Для того чтобы воспользоваться специальным предложением, достаточно совершать покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей в месяц и в период до 31 июля оформить любой инвестиционный продукт, доступный для клиентов ОТП, на сумму от 150 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Выплата процентов на остаток производится ежемесячно, а деньги автоматически зачисляются на карту.