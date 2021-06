Наибольший стресс у россиян вызывают сферы, связанные с планированием, регулярными сбережениями на будущее и инвестициями, а меньше всего ― вопросы управления кредитной нагрузкой и обеспеченность жильем, говорится в опросе Национального центра финансовой грамотности. Об этом сообщила автор сервиса «Финансовое здоровье» и его владелец Евгения Блискавка. По ее словам, на трудности с личными финансами мало влияет уровень дохода: большинство в целом удовлетворены уровнем своих доходов, но только треть ― довольна своими сбережениями.

По итогам опроса самой многочисленной (62% от общего количества анкет) оказалась группа с показателями финансового здоровья ниже 50 баллов (средний балл ― 34,7). Большинство из них не страхует свою жизнь и здоровье, не имеет привычки сберегать или формировать подушку безопасности. На втором месте (33%) ― группа, набравшая 50―75 баллов. У них есть накопления «на черный день» и защита от финансовых рисков. Респонденты отметили, что редко используют депозиты, облигации, дивиденды. На третьем месте (5% от общего числа респондентов) ― россияне с показателем финансового здоровья выше 75 баллов. Они регулярно формируют накопления, ставят финансовые цели, баланс их активов и пассивов разумен, а финансовые риски снижены.

По данным исследования TFI Consumer Research On financial health in Europe в феврале ― марте 2021 года, у жителей Европы наибольший стресс вызывают другие области: одалживание денег (32%), получение достаточного дохода (24%), сбережение денег на краткосрочные и долгосрочные цели (23%), траты денег (22%). При этом 82% европейцев чувствуют себя комфортно в вопросах финансового планирования и управления бюджетом, а 78% ― инвестируют. Большинство европейцев отмечают негативное влияние финансового стресса на эмоциональное состояние (64%), социальную жизнь (58%), физическое состояние (59%), сон (57%), повседневные дела (57%), отношения (53%), продуктивность на работе (51%).

В России, по данным исследования НАФИ, 82% экономически активного населения часто сталкиваются с финансовыми проблемами. 56% россиян отмечают, что это сказывается на настроении, 19% ― на семейных отношениях и отношениях с родственниками, 17% ― на состоянии здоровья. Стресс россиян снижает их мотивацию к труду (22%), трудоспособность и производительность (17%), внимание и концентрацию при выполнении задач (16%), увеличивает расход рабочего времени на решение личных финансовых вопросов и пропуски работы (у 10%).