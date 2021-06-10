Развитие в криптовалютной сфере без надлежащего подхода к контролю может повысить риски для глобальной банковской системы, говорится в материалах Банка международных расчетов (BIS). Отмечается, что объем exposure (финансового риска) банков в отношении криптоактивов в настоящее время ограничен.

«Продолжающийся рост и инновации в области криптоактивов и связанных с ними услуг в сочетании с повышенным интересом некоторых банков могут усилить обеспокоенность по поводу глобальной финансовой стабильности и рисков для банковской системы в отсутствие определенного пруденциального режима», — также говорится в пресс-релизе BIS.

Некоторые криптоактивы демонстрируют высокую волатильность и по мере увеличения интереса к ним могут представлять риски для банков. Среди них — риски ликвидности, кредитные и рыночные риски, операционные риски (включая мошенничество и киберриски), риски отмывания денег и финансирования терроризма, юридические и репутационные риски, говорится в документах BIS к публичным консультациям.

На этом фоне Базельский комитет по банковскому надзору начал публичные консультации по поводу предложений об учете банковских операций с криптоактивами.