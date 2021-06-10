«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис «Мультисчета» — с его помощью в приложении можно открыть до десяти брокерских счетов одновременно, не считая «Инвесткопилки» и ИИС. Как отмечается в релизе «Тинькофф», это позволит клиентам диверсифицировать счета и средства на них в зависимости от целей — например, инвестиционных стратегий, активов или накопления определенной суммы.

Для открытия дополнительного счета нужно выбрать раздел «Портфель» — «Все счета» — «Открыть новый счет» в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций». После подписания документов кодом из СМС новый счет откроется в течение одного рабочего дня. Выбранный клиентом тариф применяется ко всем счетам, дополнительных затрат не требуется.

Чтобы переименовать счет, в разделе «Все счета» необходимо свайпнуть влево по его названию. Таким же образом можно скрыть счет. В форме покупки бумаги клиент может выбрать счет «по умолчанию», который будет автоматически подгружаться при каждом выборе актива для покупки.

«Если счет «по умолчанию» не выбран, то перед покупкой необходимо указать, с какого счета совершить покупку. В текущей версии (4.21), которая станет доступна всем клиентам в течение следующей недели, пополнение счетов доступно с банковского счета клиента, в дальнейшем пользователи смогут переводить средства между брокерскими счетами», — говорится в релизе.

«Мультисчета позволят клиенту использовать различные стратегии инвестирования — например, высокорисковую и более консервативную. Это позволит вывести долгосрочный портфель из-под рисков по активной стратегии. Если вы только начали инвестировать и планируете накопить на автомобиль, образование для ребенка, пенсию, вы можете открыть несколько счетов: под каждую цель — отдельный», — пояснил руководитель управления развития инвестиционного бизнеса «Тинькофф Инвестиций» Антон Кицун.