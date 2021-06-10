Банк России приказом от 10 июня 2021 года отозвал лицензии ООО «Страховая компания «Гелиос» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0397) на осуществление страхования по видам деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОС № 0397-04) и «обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» (ОС № 0397-05). Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — поясняется в уведомлении.

По информации на сайте компании, у нее есть ряд других страховых лицензий.



Ранее СК «Гелиос» уведомила о намерении передать свой страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте страховой группе «Спасские ворота». При этом самой компании «Гелиос» намерено передать свой страховой портфель страховое общество «Верна», решившее отказаться от страховой деятельности.