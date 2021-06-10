Суд вынес приговор бывшему председателю правления Тольяттихимбанка Александру Попову, признав его виновным в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 млн долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствием и судом установлено, что бенефициарный владелец и руководитель ОАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции этого предприятия, был также по итогам выездной налоговой проверки привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. «Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от уголовной ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда Российской Федерации взятку в размере не менее 2 млн долларов США за вынесение в пользу ОАО «Тольяттиазот» заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. Вынесенный судебный акт он намеревался использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием. К совершению указанного преступления он привлек председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Попов, действуя по указанию Махлая, в 2015 году разработал преступный план. «Используя свое должностное положение, минуя официальное оформление документации, он беспрепятственно открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников», — рассказали в СК, уточнив, что «довести до конца свой преступный умысел Попов не смог по независящим от него обстоятельствам».

В рамках следствия в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда на имущество Попова, а именно на 293 принадлежащих ему земельных участка, судом был наложен арест.

Суд назначил Попову наказание в виде лишения свободы на 7,5 года в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Сергей Махлай объявлен в федеральный и международный розыск. Вместе с тем ранее ему заочно был вынесен приговор за хищение продукции «Тольяттиазота».

«Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства других преступлений, в том числе совершенных Поповым и иными лицами», — отмечается в сообщении СК.



Напомним, Александр Попов руководил Тольяттихимбанком с 2002 года. В начале июня 2019-го стало известно о его задержании в конце мая того же года и последующем аресте. Газета «Коммерсант» писала, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота». В банке, комментируя тогда эти события, заявляли, что Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление.