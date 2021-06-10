Суд вынес приговор в отношении бывших генерального директора ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Кочнев признан виновным в злоупотреблении полномочиями, незаконном получении кредита, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, Пантелеева — в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в незаконном получении кредита, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следствием и судом установлено, что руководители компании «ВИМ-Авиа», собственником которой являлся Рашид Мурсекаев, тщательно скрывали ее убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В том числе посредством представления недостоверной бухгалтерской отчетности в АКБ «Абсолют Банк» в указанном кредитном учреждении получен кредит в размере 1,6 млрд рублей, который не был возвращен. Часть указанной суммы в размере более 9 млн долларов США по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники переведена на счета аффилированной с Мурсекаевым компании, зарегистрированной в Республике Ирландии», — рассказали в СК.

По данным следствия, «в таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 года по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 млрд рублей. В 2015—2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобретали у подконтрольных Мурсекаеву номинальных компаний авиационное топливо по завышенной стоимости».

В результате противоправных действий фигурантов уголовного дела компаниям — контрагентам «ВИМ-Авиа» был причинен имущественный ущерб на сумму более 890 млн рублей, 13 компаний признаны потерпевшими. Кроме того, самой авиакомпании «ВИМ-Авиа» причинен ущерб на сумму более 117 млн рублей, указывают следователи.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела было допрошено более 200 свидетелей, проанализирован значительный объем финансовой и иной документации, проведен ряд сложных и объемных экономических экспертиз.

Суд дал Кочневу и Пантелеевой три года и восемь месяцев и три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные также лишены права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях, сроком на два года. Кроме того, Кочнев выплатит штраф в размере 600 тыс. рублей.

Между тем СМИ сообщают, что суд освободил фигурантов от наказания. Так, ТАСС передает со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы, что они освобождены от наказания в связи с тем, что фактически его уже отбыли. «Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, осужденные освобождены в зале суда», — рассказала пресс-секретарь суда.



Расследование по уголовному делу в отношении Рашида Мурсекаева, его супруги Светланы Мурсекаевой и бывшего первого заместителя генерального директора — финансового директора Алевтины Калашниковой продолжается, указывает СК. Фигуранты скрылись от органов предварительного следствия, покинув территорию России. Им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые объявлены в международный розыск.