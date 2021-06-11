Лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин — в этих субъектах доходы богатых превысили заработки бедных в восемь — десять раз, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании FinExpertiza. Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тыс. рублей в месяц, но за этой усредненной цифрой скрывается серьезное имущественное расслоение. Так, 20% граждан с наиболее высокими доходами получали в месяц в среднем около 82,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики. Пятая часть наименее обеспеченных россиян жила на 9,88 тыс. в месяц. Таким образом, первая группа получала примерно в 8,4 раза больше денег, чем вторая. Причем на 20% самых бедных россиян приходилось около 5,5% совокупных доходов населения, а на 20% самых богатых — 46,2%.

Разница в доходах заметно варьируется от региона к региону, указали аналитики. Самое сильное неравенство в 2020 году было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе — там самая обеспеченная группа населения получает в 10,2 раза больше (215,9 тыс. против 21,2 тыс. рублей). На втором месте — Ненецкий автономный округ, где такая разница достигла 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. рублей). Москва заняла третье место — разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей). В антирейтинг также попали Чукотский автономный округ, где доходы обеспеченных людей превысили заработки малоимущих в 8,5 раза, Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), а также Санкт-Петербург (8,1 раза), Краснодарский край (8 раз), Свердловская область (7,9 раза) и Якутия (7,9 раза).

АКРА: прирост реальных располагаемых доходов россиян в ближайшие годы будет сопоставим с ростом ВВП Существенное отставание динамики доходов в 2015—2019 годах во многом было связано с длительной подстройкой экономики к новым внешнеэкономическим условиям, поясняют аналитики.

Субъекты, где средний уровень доходов низкий, характеризуются небольшим имущественным неравенством. Наименьшее расслоение было зафиксировано в Карачаево-Черкесии, где заработки обеспеченных и малоимущих отличаются в 5,3 раза (37,1 тыс. против 7 тыс. рублей), Костромской области (5,4 раза — 50,7 тыс. против 9,5 тыс. рублей) и Еврейской автономной области (5,4 раза — 56,2 тыс. против 10,4 тыс. рублей). Среди регионов с подобным разрывом в доходах оказались Хакасия, Ингушетия, Кировская область, Крым, Новгородская и Владимирская области.

В Минтруде заявили, что в последние десять лет неравенство доходов в России сокращается. Этому способствуют такие меры, как опережающий темп роста МРОТ, содействие занятости, ежегодная индексация социальных пособий и пенсий, меры поддержки семей с детьми и социальный контракт.

Неравенство доходов населения ниже в субъектах, где превалирует традиционный жизненный уклад, отметили эксперты. В регионах, где ярко выражена добывающая направленность экономики и присутствует высокая концентрация благосостояния населения, дифференциация заработков существенно шире. Последнее связано с высоким спросом на товары и услуги, межрегиональной миграцией квалифицированного персонала, а также компенсациями за работу «вахтовым методом», актуальную для северных территорий, пояснили эксперты.