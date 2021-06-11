Российские банки собираются расширить предложение долговых бумаг для частных инвесторов, проводя секьюритизацию кредитных портфелей, пишет «Коммерсант» . К ипотечным облигациям кредитные организации рассматривают выпуски ценных бумаг с обеспечением потребкредитов или кредитов МСБ.

ВТБ собирается размещать облигации, обеспеченные портфелем кредитов наличными, сообщили в банке. Объем выпуска составит 35 млрд рублей, размер обеспечения — 45 млрд рублей. Ежемесячный купон по облигациям составит 8% годовых. Ожидаемый срок погашения бумаг — ноябрь 2026 года. Банк собирается предлагать их в том числе частным инвесторам, пояснили в ВТБ.

Хоум Кредит Банк выпускал подобные облигации с обеспечением потребкредитами в ноябре 2013 года, и там не исключают повторного выпуска. В Промсвязьбанке также могут рассмотреть возможность проведения секьюритизации однородных кредитов розничного сегмента или сегмента МСБ. У банка «ФК Открытие» в настоящее время нет конкретных планов по секьюритизации своего портфеля потребкредитов, но изучаются различные рыночные возможности.

Выпуск ценных бумаг, обеспеченных кредитами наличными, а не автокредитами или иным сегментом кредитования, обусловлен их более высокой доходностью, считает старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Елена Царева. Эту сделку можно расценить как «пробу рынка» с точки зрения стоимости для ВТБ такого инструмента, а также управления маржой, отметила она. В масштабах ВТБ сумма выпуска небольшая, сообщил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Скорее всего, «банку такая сделка нужна для того, чтобы диверсифицировать свои источники фондирования», полагает он.

Эксперты обращают внимание на сложность продукта для рядового инвестора. С одной стороны, у этих бумаг довольно высокая и поэтому привлекательная доходность. Раньше интерес к таким продуктам был относительно низким, поскольку инвесторам хватало доходности и по обычным облигациям. Но в условиях более низких ставок и относительно высокой инфляции снова возникает интерес к тем или иным «альтернативным» продуктам, отметили эксперты. С другой стороны, такие бумаги несут дополнительные риски. Основной риск таких бумаг — ухудшение качества и невыплаты по лежащим в основе кредитам, и, по сути, это риск не банка, а других заемщиков, пояснили эксперты.