Сохранение повышенной ценовой динамики в мае, новые максимумы годовой инфляции и чрезмерно оптимистичные потребительские настроения не позволят Банку России оставить на заседании в пятницу, 11 июня, ключевую ставку на неизменном уровне. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном Институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ».



«Сомнений в грядущем ужесточении монетарной политики на заседании совета директоров 11 июня нет, обсуждаемым является лишь масштаб движения ставки вверх. На наш взгляд, Банк России не будет ограничиваться полумерами и достигнет середины диапазона нейтральности досрочно, что означает рост ставки на 0,5 процентного пункта, до 5,5%», — говорится в обзоре.

При этом, допускают аналитики, опубликованные в среду данные Росстата о росте цен на первой неделе июня на 0,16% оставляют возможности и для большего повышения — например, на 0,75 п. п. Такой сценарий эксперты считают менее вероятным, но допускают возможность его реализации.

Разве лишь валютный рынок не создает значимых проинфляционных рисков, как, впрочем, и дезинфляционных, замечают аналитики.

«Усилившаяся ориентация граждан на текущее потребление (в значительной степени за счет кредитных средств) в сочетании с ограниченными возможностями зарубежных поездок позволяет производить активный перенос возросших издержек производителей в цены на потребительском рынке, лишь традиционный фактор в виде курсовой динамики на настоящий момент выглядит нейтральным по отношению к инфляции», — сказано в обзоре.

В данных условиях достижение верхней границы нейтрального диапазона ключевой ставки, по мнению экспертов, вполне может произойти до начала IV квартала 2021 года, при этом в сфере макропруденциальной политики также можно ожидать решений, направленных на охлаждение розничного кредитования.

Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидают повышения ключевой ставки. Основными драйверами повышения ставки они назвали высокий уровень инфляции и относительно быстрое восстановление экономической активности в России и мире. Мнения экспертов расходились только в том, насколько резким будет курс на возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике.