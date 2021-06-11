Группа «Тинькофф» (TCS Group) считает преждевременным говорить о возобновлении выплаты дивидендов в 2022 году, поскольку капитал может потребоваться на приобретение новых компаний — ряд бизнесов сейчас детально изучается, при этом группа пока не планирует пересматривать дивидендную политику и менять частоту выплат, рассказал РИА Новости председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.



Группа «Тинькофф» в марте временно приостановила выплату дивидендов в 2021 году, поскольку ей потребовался капитал для «дополнительного роста». Глава группы Оливер Хьюз говорил, что выплаты могут возобновиться в начале 2022 года. Согласно дивидендной политике группы, выплаты проходят ежеквартально в размере до 30% чистой прибыли по МСФО.

«Будут ли выплаты в 2022 году? Сейчас рано давать такой прогноз. Это будет зависеть от многих факторов. Например, будут ли у нас новые сделки M&A, будет ли дополнительный капитал по итогам этого периода и так далее», — сказал Близнюк.

Дивидендную политику с точки зрения частоты выплат «Тинькофф» пока не планирует пересматривать. «Пока нет, поскольку вопрос так не стоит — как часто платить дивиденды, раз в квартал или раз в год. Это скорее вопрос возможности и необходимости выплачивать дивиденды за какой-то период или перераспределить капитал на задачи роста бизнеса», — ответил глава банка на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что выплату дивидендов группа остановила по двум причинам. «Во-первых, у нас есть некоторые идеи по покупке новых бизнесов. Мы сейчас достаточно детально изучаем несколько компаний. Но для сделок M&A нужен капитал, поэтому мы пока «заморозили» дивиденды, чтобы поднакопить «жирок» для возможных сделок. Вторая причина — «Тинькофф» активно растет, и нам сейчас выгоднее инвестировать в наш рост», — указал Близнюк.