Большинство (63%) жителей крупных и средних российских городов считают себя финансово независимыми, говорится в исследовании СК «СберБанк страхование жизни». Материальную свободу, по мнению россиян, дают достойная зарплата и накопления. Так, финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего так отвечали 40—50-летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).

Респонденты полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. Возраст, в котором участники опроса сами стали или хотели бы стать материально свободными, — 24,4 года. До 24 лет становятся или хотят стать финансово независимыми жители Ижевска, Перми, Оренбурга, Хабаровска, Барнаула, Челябинска, Иркутска, Кирова, Красноярска, Махачкалы, Воронежа и Екатеринбурга.

Финансово независимый человек, по мнению россиян, полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64%), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%). Чтобы обрести независимость, необходимо иметь достойную зарплату, заявили 82% респондентов. Месячный доход для этого, по оценкам россиян, должен быть в среднем 74,9 тыс. рублей. Самая высокая зарплата, которая позволила бы стать независимым, у москвичей — 104,4 тыс. рублей, жителей Санкт-Петербурга — 98,5 тыс. рублей, Владивостока — 92,7 тыс. рублей.

Самые высокая оценка накоплений, необходимых для материальной свободы, у жителей Москвы (6,39 млн рублей), Кемерово (4,2 млн рублей) и Санкт-Петербурга (4,12 млн рублей). В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн рублей. Для 32% важным является наличие недвижимости для сдачи ее в аренду, для 25% — собственный бизнес, для 17% — возможность копить и инвестировать.