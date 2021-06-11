Количество атак в I квартале 2021 года увеличилось на 17% в сравнении с I кварталом 2020-го, а 77% атак были целенаправленными, говорится в исследовании Positive Technologies. Происшествия с частными лицами составили 12% от числа всех инцидентов. Чаще всего злоумышленники атаковали госучреждения, промышленность и организации в сфере науки и образования. Главными целями злоумышленников являются персональные и учетные данные, а при атаках на организации также и коммерческая тайна.

В исследовании говорится, что программы-вымогатели остаются самым распространенным вредоносным ПО. Их доля среди прочих вредоносов, применяемых в атаках на организации, увеличилась на 7 процентных пунктов в сравнении с IV кварталом 2020 года и составляет 63%.

Эксперты: активность хакеров-вымогателей в 2021 году выросла вдвое Авторы исследования назвали рывок «ошеломляющим».

По данным исследования, суммы выкупа, требуемые операторами программ-вымогателей, продолжают расти, а из-за того, что некоторые компании отказываются от уплаты выкупа, злоумышленники изобретают новые тактики вымогательства — если организация не собирается платить, преступники угрожают сообщить о факте атаки и об украденных данных ее клиентам.

Все больше злоумышленников разрабатывают свое ПО для проведения атак на среды виртуализации, а некоторые активно эксплуатируют уже найденные уязвимости в ПО для развертывания виртуальной инфраструктуры. Эксперты связывают это с глобальным процессом переноса IT-инфраструктуры компаний в виртуальную среду.