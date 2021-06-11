Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности банка «Кольцо Урала» без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — говорится в релизе агентства.

Аналитики напоминают, что «Кольцо Урала» — средний по размеру активов региональный банк. Он предоставляет основной набор банковских услуг для юридических и физических лиц.