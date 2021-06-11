Правоохранительные органы начали арестовывать мошенников, которые посредством фиктивных покупок вывели с крупнейшей российской онлайн-площадки Wildberries 350 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время решается вопрос о возврате части средств площадке, оставшиеся средства активно разыскиваются, устанавливаются причастные к мошенническим действиям. «Правоохранительные органы уже арестовали первых подозреваемых. Идут активные следственные действия, опрашиваются подозреваемые. Часть средств, полученных мошенниками, уже была заблокирована», — сказал источник.

Представитель компании Wildberries сообщил, что новая мошенническая схема была впервые применена на площадке в начале апреля — были совершены фиктивные покупки на сумму, не превышающую несколько тысяч рублей. Массовая атака была подготовлена и проведена мошенниками на последней неделе мая — схема была сразу выявлена. Компания сразу же обратилась в правоохранительные органы, а также в профильные надзорные органы с целью проинформировать рынок о существовании новых мошеннических схем и с тем, чтобы от них не пострадали другие участники онлайн-ретейла, сообщили в компании.

«Мы уверены в успешном исходе дела: злоумышленники, оставившие свои «цифровые следы», уже установлены, а правоохранительными органами ведутся активные следственные действия. Особо подчеркнем, что не пострадали покупатели и продавцы товаров — для нас их «цифровая безопасность» на онлайн-площадке является ключевым приоритетом», — заключили в Wildberries.