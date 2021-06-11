Центробанк прогнозирует по итогам 2021 года снижение инфляции в России до уровня ниже 6%. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 июня. При этом она уточнила, что показатель инфляции будет выше апрельского прогноза.

По словам Набиуллиной, годовые темпы прироста цен существенно превысили целевой уровень. «Средний за последние три месяца, с марта по май, месячный рост цен с поправкой на сезонность достиг максимума с января 2016 года», — сообщила она.

Росстат: годовая инфляция ускорилась в мае до 6,02% Потребительские цены в России выросли в мае на 0,74% по сравнению с апрелем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с маем 2020-го) — на 6,02%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она оценивалась в 5,53%.

Также глава регулятора отметила, что снижения инфляции можно ожидать уже этой осенью, однако к целевым 4% показатель приблизится не ранее второй половины 2022 года.



Напомним, апрельский прогноз ЦБ предусматривал инфляцию по итогам 2021 года на уровне 4,7—5,2%.