Центробанк не исключает возможности перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Решение будет приниматься с учетом изменений в экономический ситуации.

«Вероятность перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике повысилась, но сейчас говорить о том, в какой период это произойдет и произойдет ли точно, мы не можем. <…> Темпы, масштабы повышения ключевой ставки мы будем определять в зависимости от ситуации, от того в том числе, как ведут себя инфляционные ожидания», — подчеркнула Набиуллина.



Глава ЦБ также отметила, что в связи с высоким уровнем инфляции диапазон нейтральности денежно-кредитной политики может быть повышен, однако мнение регулятора о долгосрочной нейтральной ставке не менялось, и оценить необходимость подобных изменений сейчас достаточно сложно.