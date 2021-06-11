Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о переводе денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Ответственность вводится за нарушение порядка отчетов о таких переводах, а также за несоблюдение сроков их представления.

Обязанность направлять подобную информацию в налоговые органы возникает, если за отчетный год на иностранный электронный кошелек зачислено свыше 600 тыс. рублей.

При нарушении сроков представления отчетов будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф — в зависимости от количества дней просрочки. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных за отчетный период.



Уточняется наказание за совершение этого правонарушения для граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юрлиц. Закон предусматривает возможность наложения на них штрафа в размере суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием иностранного электронного кошелька. Закон вступит в силу с 1 октября 2021 года.