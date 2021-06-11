Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОТП Банка на уровне «ruА» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватным корпоративным управлением и ликвидной позицией. Умеренно позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность предоставления поддержки в случае необходимости от материнской банковской группы (OTP Bank PLC. — Прим. Банки.ру), для которой банк обладает высокой значимостью», — сказано в сообщении.

Нормативы достаточности собственных средств находятся на адекватном уровне (Н1.0 равен 12,9%, Н1.2 составляет 11,7% на 1 мая 2021 года), однако отмечается снижение норматива Н1.0 с начала года в связи с погашением субординированных кредитов в январе 2021-го. Тем не менее буфер абсорбции убытков остается на высоком уровне — полное обесценение до 14% активов и внебалансовых обязательств под риском не приведет к нарушению обязательных нормативов.

«Агентство отмечает снижение уровня рентабельности как по РСБУ, так и по МСФО за последние 12 месяцев в связи с ростом отчислений в резервы вследствие негативных макроэкономических ожиданий на фоне пандемии (за 2020 год ROE по МСФО составила 0,4% против 11,1% за 2019 год, по РСБУ за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года — 2,8% против 12,1% за аналогичный период годом ранее), однако в среднесрочной перспективе не исключен их пересмотр в позитивную сторону, что приведет к частичному восстановлению резервов и показателей прибыльности», — уточняют эксперты.

Основу активов банка составляет портфель кредитов физлицам (56% валовых активов на 1 мая 2021 года), в котором преобладают POS-кредиты (48%), на кредитные карты и ссуды наличными приходится 31% и 20% соответственно (по МСФО на 1 января 2021 года). Специализация банка на необеспеченном потребительском кредитовании обуславливает низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля (более 98% розничных ссуд выданы без обеспечения; покрытие ссудного портфеля по физлицам, юрлицам и ИП с учетом залога ценных бумаг — 25% на 1 мая 2021 года). Агентство отмечает более высокий, чем у сопоставимых банков, уровень проблемных ссуд на балансе, однако обращает внимание, что значительный объем проблемной задолженности на балансе обусловлен политикой банка по взысканию просроченных долгов, которое осуществляется преимущественно собственными силами без привлечения сторонних организаций.

«Несмотря на снижение объемов кредитования банка в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер, агентство ожидает сохранения конкурентных позиций кредитной организации в ключевых сегментах. Стратегия банка подразумевает удержание позиций в сегменте потребительского кредитования, активное развитие автокредитования и финансирования МСБ», — пишут аналитики.