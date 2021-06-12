Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Александровский» на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченностью рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, адекватным качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и консервативной оценкой качества корпоративного управления», — сказано в сообщении.

Агентство замечает, что ограниченность рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на фоне повышенной концентрации активов на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам составили 52% на 1 мая 2021 года). При этом бизнес банка сосредоточен преимущественно в одном регионе присутствия (78% кредитного портфеля и 90% привлеченных средств приходятся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область).

«Для банка характерна удовлетворительная позиция по капиталу (Н1.0 равен 13,4%, Н1.1 равен Н1.2 и составляет 10,5% на 1 мая 2021 года), буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 оценивается как приемлемый (выдерживает полное обесценение 8,4% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств)», — уточняют эксперты.

Для банка характерны невысокие показатели рентабельности и операционной эффективности.

«Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 1 мая 2021 года составляет 41% валовых активов, при этом на корпоративные ссуды приходится 80% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как приемлемое (на 1 мая 2021 доля ссуд III—V категорий качества составила 9,6% портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 6%, физическим лицам – 8,7%), что в значительной мере обусловлено широкой практикой продажи проблемной задолженности (за последние 12 месяцев реализовано порядка 11% кредитного портфеля на 1 мая 2021 года)», — пишут аналитики.

Запас ликвидных активов оценивается как приемлемый: среднее покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств за период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года составляет 18% и 37% соответственно. Вместе с тем банк располагает потенциальным источником рыночной дополнительной ликвидности в существенном объеме: под залог необремененных ценных бумаг может быть получено дополнительное финансирование в размере порядка 30% привлеченных средств на 1 мая 2021 года.