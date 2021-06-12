«Тинькофф» приобрел 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи у ее основного акционера — ассоциации «НП РТС». О готовящейся сделке стороны сообщили ранее в ходе подписания меморандума о сотрудничестве 4 июня в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-21).

Тогда сообщалось, что объем ценных бумаг, участвующих в сделке, не превысит 7,5% от уставного капитала.

Компания «Тинькофф» указала, что ее сервис «Тинькофф Инвестиции» — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже, «возглавляющий рейтинги по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов, а также по объему клиентских активов».

Согласно договоренностям, стороны намерены прилагать совместные усилия, направленные на расширение перечня финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах, проводимых Санкт-Петербургской биржей. «Тинькофф» и ассоциация «НП РТС» будут скоординированно работать над развитием организованного рынка российских ценных бумаг, в частности первичного, а также организованного рынка производных финансовых инструментов, в том числе опционов на ценные бумаги международных компаний.