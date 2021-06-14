АКРА сохранило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу Московского Индустриального Банка (МИнБанк), говорится в релизе агентства.

«Статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу ПАО «МИнБанк» отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга банка в краткосрочной перспективе в результате поэтапной реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства МИнБанка и, как следствие, изменения финансового состояния банка», — сказано в сообщении.

АКРА ожидает в краткосрочной перспективе уход проблемных и непрофильных активов МИнБанка в группу банка «Траст», что, по информации Банка России, планируется завершить к 1 августа текущего года, а в среднесрочной — передачу 100% акций банка в Росимущество для их дальнейшей передачи в Промсвязьбанк. При этом, по мнению агентства, в случае необходимости Банк России окажет МИнБанку финансовую поддержку, в том числе принимая во внимание гарантирование с 21 января 2019 года непрерывности деятельности банка в течение срока реализации плана участия.

МИнБанк с середины августа 2020 года по июнь 2021-го допускал нарушение обязательных нормативов ввиду досоздания резервов по активам в августе прошлого года. В частности, на 1 июня 2021 года нормативы достаточности капитала Н1.1, Н1.2 и Н1.0 составляли 7,2% при минимально требуемых регулятором 8%, а норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 превышал максимально допустимые 25%.

Вместе с тем на 1 мая и 1 июня 2021 года нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2, а также Н1.4 превышали минимально требуемые регулятором уровни (основные причины — получение банком прибыли в основном за счет расформирования резервов по выбывшим активам и связанное с этим увеличение объема регуляторного капитала).