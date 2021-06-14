Банк «Открытие» и Visa запустили для клиентов — юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей акцию «Карта больше, чем офис», которая продлится до 31 августа. В рамках акции участники смогут получить призовой кешбэк в размере 25 тыс. рублей в месяц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В акции могут принять участие все виртуальные бизнес-карты Digital Business Card (DBC), выпущенные в период ее проведения.

Для получения призового кешбэка клиенты во время действия акции должны провести операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 15 тыс. рублей и переводы по номеру карты на общую сумму от 5 тыс. рублей.

Кешбэк в 25 тыс. рублей можно получить три раза — за каждый календарный месяц во время действия акции.