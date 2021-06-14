ВТБ в преддверии годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоится 30 июня 2021 года в форме заочного голосования, разработал и представил ряд онлайн-сервисов для акционеров, позволяющих максимально полно реализовать право на участие в собрании.



«Специально к годовому собранию разработан специальный сайт ГОСА-2021 , где размещена вся необходимая информация для акционеров: сообщение о проведении собрания, повестка дня и проекты решений, обязательные и дополнительные материалы для ознакомления, обращения топ-менеджмента, калькулятор дивидендов. На странице также размещены кросс-ссылки на полезные ресурсы для розничных инвесторов, в том числе на обновленный путеводитель акционера — интерактивный гид по возможностям и привилегиям держателей акций ВТБ», — говорится в релизе.



Акционеры ВТБ могут принять участие в электронном голосовании до 30 июня в личном кабинете включительно на сайте «ВТБ Регистратора». Воспользоваться сервисом может каждый акционер банка вне зависимости от места учета акций. Также голосование доступно пользователям мобильного приложения «Акционер ВТБ». Специально к собранию акционеров ВТБ полностью обновил интерфейс приложения и добавил новые полезные функции.