Ежегодный экономический ущерб от хакеров-вымогателей к 2031 году может вырасти до 265 млрд долларов, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование Cybersecurity Ventures. Эта сумма примерно в 40 раз больше бюджета марсианской программы Илона Маска (6 млрд долларов). В этом году, по прогнозам Cybersecurity Ventures, экономика рискует потерять 20 млрд долларов. Подсчеты включают не только расходы атакованных компаний на выкупы, но и растущие страховые взносы, оплату работ киберкриминалистов, восстановление систем и т. д.

По словам руководителя блока специальных сервисов компании Softline Сергея Трухачева, самая большая сложность в подсчетах реального ущерба заключается в том, что многие компании, атакованные вымогателями, не рассказывают об инцидентах, опасаясь репутационных рисков. Также далеко не всегда ущерб от простоя инфраструктуры той или иной компании поддается оценке. Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин добавил, что трудностью в объективной оценке ущерба является то, что даже суммы выкупов порой нельзя зафиксировать: многие номера криптокошельков вымогателей неизвестны.

Эксперты: активность хакеров-вымогателей в 2021 году выросла вдвое Авторы исследования назвали рывок «ошеломляющим».

Аналитик Positive Technologies Яна Юракова считает, что в будущем рост финансовых показателей хакерских атак будет замедляться потому, что сейчас в борьбу с операторами программ-вымогателей включаются не только спецслужбы, но и администраторы форумов в даркнете, где обычно киберпреступники кооперируются для проведения очередного налета. По ее словам, атаки хакеров-вымогателей в последнее время влекут за собой не только репутационные и финансовые издержки, которые ложатся на плечи компаний-жертв, но и проблемы геополитического толка. Атаки операторов шифровальщиков носят общемировой характер, ключ к решению проблемы лежит в объединении сил разных стран в решении этого вопроса, отметила Юракова.