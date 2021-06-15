Микрофинансисты фиксируют рост количества клиентов, неоднократно берущих займы в одних и тех же компаниях, пишет «Коммерсант» . В мае 2021 года 48,2% заявок МФК «Займер» получила от клиентов, которые уже неоднократно пользовались ее услугами. В январе же доля заявок от постоянных клиентов составляла 40%, количество клиентов, обратившихся в компанию впервые, снизилось за период на 6%.

Большинство МФО тренд подтверждают. Так, «Лайм-Займ» в марте выдал на четверть больше займов повторным клиентам по сравнению с февралем, а в апреле и мае прирост составил 10% и 13% соответственно. В январе обращений от повторных клиентов было больше на 4%, чем обращений от новых клиентов, в мае — на 8%, отметили в ГК Eqvanta. Рост числа повторных займов связан с накоплением клиентской базы, их уровень в портфеле может достигать 70—80%, сообщил заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу МФК «Мигкредит» Артем Быков. Доля одобрения заявок повторным клиентам может достигать 90%, тогда как по новым этот показатель составляет 25—30%, пояснил гендиректор «Юником24» Юрий Кудряков.

Рост числа повторных клиентов позволяет ожидать снижения уровня дефолтности займов в ближайшее время, уверены аналитики «Займера». Кредитуя повторно обратившихся заемщиков, МФО повышают лимиты и снижают процентные ставки, отметили в компании. По мнению экспертов, единственная цель МФО, потратив деньги на привлечение нового клиента, — оставить его на максимальный срок. МФО и банки, однажды выдав клиенту средства, стараются взаимодействовать с ним самостоятельно и напрямую, это выходит дешевле размещения рекламы или привлечения через партнеров. По разным оценкам, стоимость привлечения одного нового клиента колеблется в зависимости от компании и канала в диапазоне от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей. Повторное же привлечение может обходиться в три — десять раз дешевле, отметили эксперты.