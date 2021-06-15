В пандемийный год участники финансового рынка заплатили штрафы на 4,6 млн рублей за антимонопольные нарушения, рассказали «Известиям» в ФАС. За нарушение антимонопольного законодательства в 2020 году на финансовые организации были наложены штрафы на общую сумму 4,7 млн рублей. ФАС выдала им 39 постановлений о применении мер административной ответственности, из них три еще не исполнены, подчеркнули в службе. В целом объем уплаченных взысканий составил 4,6 млн рублей, или 98,5%, добавили там.

Большинство этих нарушений пришлось на страховые организации. Признаки недобросовестной конкуренции выявлены в деятельности восьми банков: МКБ, Альфа-Банке, Райффайзенбанке, «Открытии», Росбанке, Азиатско-Тихоокеанском Банке, «Возрождении» и в КБ «МИА». Им выдано 11 предупреждений, отметили в службе, уточнив, что в случае их исполнения штраф не накладывается. ­Чаще всего банки вводят граждан в заблуждение относительно условий программ лояльности, инвестпродуктов, например ИСЖ, и других накопительных инструментов, отметили в службе. В целом посчитать количество граждан, пострадавших от недобросовестной практики, осуществляемой финорганизациями, не представляется возможным, отметили в ФАС.

В страховых компаниях «СберБанк страхование», «СберБанк страхование жизни», «Альфа-страхование», «РЕСО-Гарантия», а также в банках «Сбер» и «Зенит» отметили, что в 2020 году и в начале 2021-го антимонопольных нарушений в их деятельности не выявлено. В МКБ сообщили, что после получения предписания все клиенты дополнительно уведомлены об обязательных условиях использования дебетовых карт. Предписание исполнено в срок и в полном объеме, добавили там. Требование ФАС оперативно выполнено, рассказал представитель банка «Возрождение».

По мнению руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, налагаемые штрафы даже в масштабах одной организации не соразмерны потерям потребителей и в целом незначительны для каждого участника рынка. Многие потребители не знают о возможности и необходимости отстаивать свои права, а иногда даже не понимают, что они нарушены, и не жалуются, поэтому ущерб, причиненный финрынком потребителю, в десятки и даже в сотни раз выше, чем сумма взысканий, считает она.

По словам экспертов, штрафы за эти нарушения мизерные по сравнению с объемом привлеченных таким способом средств, полученную за год сумму взыскания финансовые учреждения могут отбить за счет одного-двух клиентов. В 2020-м с учетом налога на прибыль чистая прибыль участников финансового рынка составит около 2 трлн рублей, если штрафов наложено на 4,7 млн рублей, то это менее четверти процента в их доходе, отметили эксперты.