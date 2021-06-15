📰 По итогам мая 2021 года инфляция в США составила 5% и оказалась максимальной за 13 лет, последний раз такие показатели демонстрировались непосредственно перед финансовым кризисом 2008 года, пишут «Известия». Однако американская экономика является не единственной, где рост цен разогнался до заоблачных высот. Тревожная информация также приходит из Китая и европейских стран, да и в России инфляция приблизились к 6-процентной отметке, что намного выше и средних показателей за последние годы, и таргета Банка России. При этом финансовые власти большинства стран (и, что характерно, фондовый рынок) особой проблемы в инфляции не видят, считая ее временным явлением. Экономисты уверены, что нынешняя инфляция является временной и связана с быстрым восстановлением после глубокого кризиса.
📰 Власти Марокко смягчили условия для въезда в страну россиян, пишет РБК. Со вторника попасть из России в Марокко можно при наличии сертификата о вакцинации (как местного, так и иностранного) или же с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Это связано с тем, что Россия включена Министерством иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, в группу «А», где фиксируется улучшение эпидемической ситуации. Помимо России в список «А» также входят другие постсоветские государства.
📰 Международные инвесторы продолжают наращивать вложения в акции, в том числе российские, но только через биржевые фонды (ETF), пишет «Коммерсант». При этом классические фонды потеряли максимальный объем средств с марта прошлого года. Все это происходит на фоне обновления индексами локальных или исторических максимумов, что привлекает частных инвесторов в ликвидные ETF. Эксперты отмечают, что смещение приоритета с классических фондов на ETF обусловлено изменениями в структуре инвесторов. Кроме того, инвесторы стремятся заработать в преддверии саммита Путин — Байден, а также на фоне высоких цен на нефть и сильного рубля
📰 Карта национальной платежной системы «Мир» обогнала Visa и Mastercard по охвату населения, пишет РБК со ссылкой на данные исследования «Сколково». Национальная карта стала основной для 42% респондентов. Однако тратят они меньше, чем пользователи иностранных платежных систем. Согласно исследованию, из 42% россиян, для которых карта «Мир» является основной, 84% выпустили ее для получения социальных выплат, 40% — для получения зарплаты, 34% — в личных целях. По мнению экспертов, многие клиенты, имеющие карту «Мир» в качестве основной, дополнительно выпускают карты международных систем, чтобы снизить риски при потенциальном сбое одной из систем и иметь расширенные возможности.
📰 Наибольшие пенсии в России положены государственным гражданским служащим, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 января средний размер пенсии госслужащих достиг 22 792 рублей, при этом средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости — 16 790 рублей. Ранее Счетная палата сообщила, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января этого года составил 16 789 рублей, что на 5,7% больше, чем на начало 2020 года.