📰 По итогам мая 2021 года инфляция в США составила 5% и оказалась максимальной за 13 лет, последний раз такие показатели демонстрировались непосредственно перед финансовым кризисом 2008 года, пишут «Известия» . Однако американская экономика является не единственной, где рост цен разогнался до заоблачных высот. Тревожная информация также приходит из Китая и европейских стран, да и в России инфляция приблизились к 6-процентной отметке, что намного выше и средних показателей за последние годы, и таргета Банка России. При этом финансовые власти большинства стран (и, что характерно, фондовый рынок) особой проблемы в инфляции не видят, считая ее временным явлением. Экономисты уверены, что нынешняя инфляция является временной и связана с быстрым восстановлением после глубокого кризиса.

📰 Власти Марокко смягчили условия для въезда в страну россиян, пишет РБК . Со вторника попасть из России в Марокко можно при наличии сертификата о вакцинации (как местного, так и иностранного) или же с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Это связано с тем, что Россия включена Министерством иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, в группу «А», где фиксируется улучшение эпидемической ситуации. Помимо России в список «А» также входят другие постсоветские государства.

📰 Международные инвесторы продолжают наращивать вложения в акции, в том числе российские, но только через биржевые фонды (ETF), пишет «Коммерсант» . При этом классические фонды потеряли максимальный объем средств с марта прошлого года. Все это происходит на фоне обновления индексами локальных или исторических максимумов, что привлекает частных инвесторов в ликвидные ETF. Эксперты отмечают, что смещение приоритета с классических фондов на ETF обусловлено изменениями в структуре инвесторов. Кроме того, инвесторы стремятся заработать в преддверии саммита Путин — Байден, а также на фоне высоких цен на нефть и сильного рубля

📰 Карта национальной платежной системы «Мир» обогнала Visa и Mastercard по охвату населения, пишет РБК со ссылкой на данные исследования «Сколково». Национальная карта стала основной для 42% респондентов. Однако тратят они меньше, чем пользователи иностранных платежных систем. Согласно исследованию, из 42% россиян, для которых карта «Мир» является основной, 84% выпустили ее для получения социальных выплат, 40% — для получения зарплаты, 34% — в личных целях. По мнению экспертов, многие клиенты, имеющие карту «Мир» в качестве основной, дополнительно выпускают карты международных систем, чтобы снизить риски при потенциальном сбое одной из систем и иметь расширенные возможности.

📰 Наибольшие пенсии в России положены государственным гражданским служащим, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 января средний размер пенсии госслужащих достиг 22 792 рублей, при этом средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости — 16 790 рублей. Ранее Счетная палата сообщила, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января этого года составил 16 789 рублей, что на 5,7% больше, чем на начало 2020 года.