Неделя с 7 по 13 июня 2021 года характеризуется сдержанной потребительской активностью, при этом структура трат заметно сместилась в сторону продовольственного сегмента, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

В номинальном выражении потребительские траты в период с 7 по 13 июня 2021 года росли с темпом 10,1% в годовом выражении. Ускорение по сравнению с началом месяца связано исключительно с благоприятным эффектом базы, поясняют аналитики «СберИндекса» .

Относительно средненедельных объемов, наблюдавшихся в период перед пандемией (с 1 февраля по 15 марта 2020 года), нормализованный прирост расходов домохозяйств составил 5%, что на 2,2 процентного пункта ниже недавних максимумов. Структура трат была нехарактерно смещена в сторону продовольственного сегмента.

Очень сильный результат зафиксирован в общепите, где прирост подскочил по итогам семи дней до 16,3% относительно допандемического периода.

Аналитики «СберИндекса» предполагают, что потребительское поведение было продиктовано в основном фактором «длинных» выходных, а также улучшением погоды.

В динамике спроса на прошедшей неделе нет очевидных признаков влияния ухудшения ситуации с коронавирусом, отмечается в обзоре.



При этом индекс потребительской активности снизился, по предварительным оценкам, до 64,5 пункта, что ниже значений той же недели 2020 года (67,5 пункта) и нерабочих дней в начале мая (70,6 пункта). Индекс зависит от разнообразия трат, а на исследуемой неделе спрос был нехарактерно смещен в сторону продовольствия.