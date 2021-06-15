Банк «Русский Стандарт» запустил для своих клиентов — держателей карт национальной платежной системы «Мир» сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона через платежный сервис Mir Pay. Об этом во вторник сообщили в банке.

Чтобы настроить возможность оплачивать покупки смартфоном, нужно зарегистрировать в Mir Pay любую карту «Мир» «Русского Стандарта», предварительно скачав приложение, которое доступно в Play Market и App Gallery.

После того как карта будет зарегистрирована в приложении, клиенты смогут оплачивать покупки с помощью телефона во всех торговых точках, где принимают бесконтактные карты «Мир». Достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, чтобы оплатить покупку, заходить в приложение Mir Pay необязательно. При этом для совершения покупки на сумму до 1 тыс. рублей достаточно только активировать экран смартфона.

«Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности, — подчеркивается в релизе. — Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне, никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен (комбинация цифр)».



Сервис разработан платежной системой «Мир». Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых смартфонов операционной системы Android (начиная с версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.