Альфа-Банк запустил сайт в домене .bank, сделав это, как подчеркивается в релизе финучреждения, первым из крупных российских банков. Страница https://alfa.bank полностью дублирует основной сайт alfabank.ru, но находится в защищенной доменной зоне, где исключено появление фишинговых сайтов, поясняется в сообщении.

В Альфа-Банке отмечают, что мошенники часто создают страницы, визуально неотличимые от сайтов банков и с похожим, на первый взгляд, адресом, например a1fabank.ru или aalfabank.ru. «Такие сайты могут нести для клиентов угрозу, но исключить появление таких сайтов в таких зонах, как .ru или .com, практически невозможно. Поэтому международное банковское сообщество запустило специальную защищенную зону .bank, где регистрировать сайты могут только банковские и финансовые структуры», — поясняется в сообщении.

«К доменам в зоне .bank предъявляются строгие требования безопасности, кроме того, регистрация домена подтверждается организацией fTLD только после аудита компании — владельца сайта. Поэтому если вы зашли на сайт в зоне .bank, можете быть уверены: этот сайт создан и поддерживается финансовой компанией или банком», — подчеркивают в Альфа-Банке.



Как уточняется, на данный момент в зоне .bank зарегистрированы сайты более чем 600 банков со всего мира.