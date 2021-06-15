В России запустят государственную информационную систему обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом сообщается на сайте Кабмина. Правила функционирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Система предназначена для учета сведений о медпомощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, а также для ведения ведомственной отчетности. В нее войдет единый регистр застрахованных лиц, который станет базой для перехода к цифровому полису ОМС. Также в рамках ГИС запустят единый интернет-портал обязательного медицинского страхования для повышения открытости и доступности сведений об ОМС.

«Одна из задач ГИС — оптимизация обмена информацией между теми, кто участвует в предоставлении услуг медицинского страхования. Для этого в правилах прописаны особенности взаимодействия системы с другими ГИС, в их числе Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, система «Электронный бюджет», единый портал госуслуг. При этом на случай сбоев в работе электронных сервисов предусмотрена возможность временного перехода на бумажный документооборот», — говорится в сообщении.

Кроме того, в правилах затронуты вопросы, связанные с правовым режимом работы ГИС, защитой информации, организацией доступа к ГИС и порядком ее использования. Ввод системы в эксплуатацию будет поэтапным. Ожидается, что ее полный функционал станет доступен в 2022 году.

В правительстве считают, что запуск ГИС поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, упростит взаимодействие участников системы ОМС, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан.