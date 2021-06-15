Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий принимать в казну полученное Агентством по страхованию вкладов имущество. Об этом сообщает ТАСС , уточняя, что документ был инициирован правительством.

На протяжении последних лет на основании обращений АСВ и субъектов РФ возникает необходимость передачи Российской Федерации или субъектам РФ имущества (земельных участков и иных активов), приобретенного агентством при осуществлении своей деятельности за счет имущественных взносов РФ в имущество АСВ. Целесообразность передачи такого имущества обуславливается необходимостью вовлечения имущества в хозяйственный оборот и сокращением расходов АСВ на содержание непрофильных активов, говорится в пояснительной записке.

Таким образом, закон позволяет правительству принимать в госказну имущество, приобретенное агентством при осуществлении своей деятельности за счет имущественных взносов РФ в имущество агентства и (или) за счет доходов, полученных агентством от использования таких имущественных взносов. Правительство РФ вправе принять в государственную казну с отражением в составе доходов федерального бюджета передаваемые АСВ средства за счет имущественного взноса Банка России, внесенного в имущество АСВ.

Новый план ЦБ для МИнБанка предполагает его передачу Промсвязьбанку В ЦБ подчеркивают, что МИнБанк будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами.

Планируется, что передача имущества будет безвозмездной. Решение о передаче будет принимать совет директоров АСВ. При этом состав принимаемого в казну имущества будет определяться актом правительства на основе предложений агентства.

С согласия Банка России на принятие имущества, приобретенного АСВ при осуществлении своей деятельности, совет директоров АСВ наделяется полномочиями принимать решения о безвозмездной передаче такого имущества Банку России. Передача такого имущества Банку России осуществляется АСВ за счет уменьшения соответствующего имущественного взноса ЦБ.



Согласно поправкам, в случае принятия Центробанком решения о внесении в качестве имущественного взноса в имущество АСВ 100% обыкновенных акций Московского Индустриального Банка рыночная стоимость этих акций признается равной 1 рублю. В случае принятия АСВ решения о передаче в госказну РФ 100% обыкновенных акций МИнБанка в счет уменьшения имущественного взноса РФ в имущество АСВ рыночная стоимость указанных акций признается равной 1 рублю.

Также правительство имеет право принять в госказну передаваемые АСВ за счет уменьшения имущественного взноса РФ в имущество агентства 100% обыкновенных акций МИнБанка по рыночной стоимости 1 рубль и внести принятые в госказну акции банка в уставный капитал ПАО «Промсвязьбанк» в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка по рыночной стоимости, равной 1 рублю.