Хоум Кредит Банк предлагает клиентам 10% кешбэка за любые покупки кредитными картами, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

с 15 июня по 14 июля 2021 года (включительно) открыть карту «Кредитная Польза» или «120 дней без %»;

оплачивать ими покупки со смартфона с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или «Кошелек pay».

10-процентный кешбэк будет начисляться за любые покупки, оплаченные картами «Кредитная Польза» или «120 дней без %», в течение 30 дней с даты заключения договора.