«Ренессанс Кредит» повысил ставки по депозитам «Проценты сразу» и «Ренессанс Доходный». Об этом сообщили во вторник в банке.

Денежные средства в рублях во вклад «Проценты сразу» теперь можно разместить на 365 дней по ставке 6,25% годовых при его открытии в мобильном или интернет-банке и под 6% годовых — в отделениях банка.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Также повышение ставок произошло по депозиту «Ренессанс Доходный» при размещении средств в рублях на 400 дней — до 5,75% годовых при открытии онлайн и 5,5% годовых при открытии в отделениях банка. На срок 550 дней рублевый вклад «Ренессанс Доходный» теперь можно открыть дистанционно с процентной ставкой 6,5% годовых, в отделениях банка — 6,25%.



Минимальная сумма данных депозитов составляет 30 тыс. рублей при их оформлении в офисе и 5 тыс. — через digital-каналы. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. На сайте можно оставить заявку на открытие вклада дистанционно.