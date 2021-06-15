ВТБ предлагает премиальным клиентам на особых условиях приобрести бриллианты гарантированного качества у непосредственного производителя — компании «АЛРОСА», а также участвовать в закрытых предпоказах и аукционах со стартовыми ценами. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Ранее приобретать драгоценные камни могли только профессиональные участники оптового рынка — компания реализовывала подобные бриллианты исключительно через международные профессиональные аукционы. Сейчас VIP-клиентам банка стали доступны лучшие бриллианты из эксклюзивной коллекции программы ALROSA Diamond Exclusive, в которой представлены драгоценные камни от крупных бесцветных до редких фантазийных цветов», — говорится в релизе.

Кроме того, АК «АЛРОСА» готова оказать содействие VIP-клиентам банка в реализации своих изделий на вторичном рынке.