ОТП Банк снизил ставку по кредиту наличными «Большие возможности» для клиентов, которым необходима крупная сумма средств. Теперь клиенты смогут оформить кредит на суммы от 1 млн рублей до 3 млн со ставкой от 5,5% на срок до пяти лет за один рабочий день, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Низкая ставка доступна клиентам при оформлении договора страхования жизни и здоровья. Кредит доступен как наемным работникам, так и собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам», — говорится в релизе.

Заявка на кредит оформляется без залога и поручителей. Решение по кредиту принимается, как правило, в течение часа. ОТП Банк также представляет клиентам возможность выбрать условия оформления — с договором страхования жизни и здоровья или без него.