Банк «Возрождение» присоединен к БМ-Банку и прекратил существование в качестве самостоятельного юрлица, свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

На странице «Возрождения» в ЕГРЮЛ указан статус «прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения». Дата прекращения деятельности — 15 июня 2021 года.

ВТБ ранее анонсировал планы, касающиеся интеграции дочерних банков в России, включая присоединение «Возрождения» к БМ-Банку (бывший Банк Москвы, находится на санации с 2011 года) 15 июня этого года. ЦБ в начале апреля сообщил о старте процедуры реорганизации БМ-Банка и банка «Возрождение».



ВТБ приобрел 85% «Возрождения» в октябре 2018 года, позднее увеличив свою долю до 96,3%. До этого банк контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Продать «Возрождение» им пришлось по требованию ЦБ, так как владельцы банков, допустившие санацию (санировался принадлежавший Ананьевым Промсвязьбанк), не имеют права владеть более чем 10% акций любой кредитной организации. Согласно данным на сайте Центробанка, на 8 апреля 2021 года банку ВТБ принадлежало 95,3% акций «Возрождения» (100% голосующих акций).