На фоне стагнации рынка кредитов на покупку товаров непосредственно в торговых точках (POS) лишь два банка смогли не только нарастить объемы портфелей в апреле, но и показать уверенный рост с начала года, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют данные Frank RG. Банкиры теряют интерес к непосредственно POS-кредитованию, его вытесняют не только более «доходные» кредитки, но и продажи товаров через Интернет.

Портфель МТС Банка вырос за отчетный месяц до 31,3 млрд рублей. С начала года рост превысил 3,1 млрд рублей. В результате он потеснил ОТП Банк и переместился на четвертое место. Тинькофф Банк нарастил портфель до 19,2 млрд рублей. Лидер рынка Почта Банк с начала 2021 года ежемесячно сокращает портфель (на 0,9—1,4 млрд рублей в месяц). В банке такую динамику объясняют изменением стратегии. У Хоум Кредит Банка портфель продолжил падение, начавшееся в феврале 2020 года, сократившись за этот период в 1,8 раза до 32,2 млрд рублей. В прошлом году банк принял решение «умерить свои амбиции» на рынке POS, его не устраивала экономика работы в этом сегменте, говорил ранее его предправления Дмитрий Пешнев-Подольский.

По мере «развития онлайн-торговли и насыщения торговых точек платежной инфраструктурой наблюдается рост востребованности кредитных карт, которые постепенно замещают собой традиционные POS-кредиты за счет большей гибкости, постоянно возобновляемого лимита и удобства в использовании», отметили в Хоум Кредит Банке. При использовании кредитных карт или кредитов наличными прибыль у банков будет выше, чем при выдаче POS-ссуд, пояснил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

По словам экспертов, POS-кредиты проигрывают по доходности, поскольку предполагают расходы банков на содержание и обслуживание пунктов выдачи кредитов в торговых центрах. Также кроме сезонности спроса и потока посетителей в торговых центрах динамика POS-кредитования может зависеть от ситуации с капиталом в каждом конкретном банке, так как при выдаче необеспеченных кредитов применяются повышенные коэффициенты риска. Эксперты пока не берутся утверждать, что POS-кредитование ждет полное «обнуление»: поддерживать продажи помогает в том числе то, что клиент может начать выбирать товары в интернет-магазине, а завершить покупку уже в розничном магазине.