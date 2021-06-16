Работодатели чаще всего готовы предложить студентам позиции кассира, повара, менеджера, грузчика и курьера. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «VK Работа». При этом студенты чаще всего откликаются на вакансии тайного покупателя, менеджера, сборщика, оператора кол-центра, курьера, кассира и администратора.

Согласно исследованию, в Московской и Ленинградской областях молодые кадры в основном заинтересованы в работе менеджера, администратора, официанта, кассира и курьера. При этом работодатели готовы принять молодых соискателей без опыта работы. Спрос на таких специалистов за год вырос в три раза.

«Компании предлагают соискателям без опыта позиции уборщика производственных помещений, продавца-кассира, водителя грузового автомобиля, подсобного рабочего, продавца-консультанта, разнорабочего и младшей медицинской сестры», — говорится в релизе.

Исследование: за время пандемии страхов по поводу работы у россиян стало больше Россиян, испытывающих связанные с работой страхи, за два года стало больше, показал опрос сервиса SuperJob. Самые распространенные фобии — это страх увольнения, задержки зарплаты и отсутствия перспектив.

В исследовании отмечается, что средняя зарплата для начинающих представителей рабочих специальностей в России равна 37 270 рублям. Самую высокую зарплату работодатели готовы предложить водителю (56 040 рублей), менеджеру (46 980 рублей), курьеру (46 780 рублей), комплектовщику-фасовщику (46 170 рублей) и грузчику (40 950 рублей).

«По данным Delivery Club, около трети курьеров в Москве являются студентами, а в регионах эта цифра еще больше. Также мы видим, что студенты работают курьерами не только во время каникул, но и в течение всего учебного года. Благодаря гибкому графику доставщик может комфортно совмещать учебу, работу и другие занятия: чтобы оставаться активным в системе, нужно работать всего четыре часа в неделю», — комментирует пресс-служба Delivery Club.